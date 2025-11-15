Coupe de France HCCA vs Montpellier Place des Bughes Clermont-Ferrand

Coupe de France HCCA vs Montpellier

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Venez soutenir les Dragons du HCCA à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !

English :

Come and support the HCCA Dragons at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!

German :

Unterstützen Sie die HCCA Dragons im Maison des Sports in Clermont-Ferrand!

Italiano :

Venite a sostenere gli HCCA Dragons alla Maison des Sports di Clermont-Ferrand!

Espanol :

¡Venga a apoyar a los HCCA Dragons en la Maison des Sports de Clermont-Ferrand!

