Le dimanche 29 juin 2025 se tiendra à Châteaubourg, au Stade Théo Bottier, la Coupe de France de Palet sur Planche en Bois en individuel.

Cet évènement est ouvert à tous amateurs ou joueurs confirmés, inscrits dans un club ou non.

Au programme :

Le matin, inscription dès 8h00, tirages à 9h00 :

– Challenge EMGAV, un concours de 2 joueurs, 2 palets

– La Coupe de France Individuel féminine, 1 joueuse, 4 palets

L’après-midi, inscription dès 11h00, tirages à 14h30

– La Coupe de France Individuel, ouverte à tous, 1 joueur, 4 palets

– La Coupe de France Individuel des moins de 16 ans, 1 joueur, 4 palets

Tout au long de la journée :

– Des animations pour les petits et les grands autour du palet, tombola

– Vente de matériel pour la pratique du palet

– Food trucks et buvette

– Les parties filmées et retransmises sur YouTube en direct !

Informations pratiques :

Les inscriptions se font uniquement sur place, le jour même.

Engagement de 5€ par joueur (10€ pour la doublette).

Parking facile d’accès sur place. .

