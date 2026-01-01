Coupe de France Minimes et National Kids Benjamins Slope Style BP 40 Huez

Coupe de France Minimes et National Kids Benjamins Slope Style

BP 40 51 route de la Poste Huez Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 08:30:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Catégories: 2012 et 2011 pour la Coupe de France Minimes

2014 et 2013 pour le National Kids Benjamins

14:15 15:45 Finales (2 runs)

16:00 Remise des prix

.

BP 40 51 route de la Poste Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 34 42 alpedhuezskiclub@gmail.com

English : Coupe de France Minimes and National Kids Benjamins Slope Style

Coupe de France Minimes & National Kids Benjamins Slope Style

Categories: 2012 and 2011 for the Coupe de France Minimes

2014 and 2013 for the National Kids Benjamins

14:15 15:45 Finals (2 runs)

16:00 Prize-giving ceremony

