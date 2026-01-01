Coupe de France Minimes et National Kids Benjamins Slope Style BP 40 Huez
Coupe de France Minimes et National Kids Benjamins Slope Style BP 40 Huez samedi 24 janvier 2026.
BP 40 51 route de la Poste Huez Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 08:30:00
fin : 2026-01-24 16:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Catégories: 2012 et 2011 pour la Coupe de France Minimes
2014 et 2013 pour le National Kids Benjamins
14:15 15:45 Finales (2 runs)
16:00 Remise des prix
BP 40 51 route de la Poste Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 34 42 alpedhuezskiclub@gmail.com
English : Coupe de France Minimes and National Kids Benjamins Slope Style
Categories: 2012 and 2011 for the Coupe de France Minimes
2014 and 2013 for the National Kids Benjamins
14:15 15:45 Finals (2 runs)
16:00 Prize-giving ceremony
