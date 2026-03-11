Coupe de France Nat1 Slalom et Slalom Cross av de l’Yser Bizanos

Coupe de France Nat1 Slalom et Slalom Cross

Du 4 au 6 avril, Pau accueille la Nationale 1 de canoë-kayak et kayak cross au Stade d’Eaux Vives Pau Béarn Pyrénées. Pendant trois jours, les meilleurs kayakistes français se retrouvent sur ce site d’exception pour offrir un spectacle intense, rythmé par la performance, la maîtrise et l’adrénaline. Parmi les athlètes attendus, plusieurs grands noms du canoë-kayak français, remarqués aux Jeux Olympiques de Paris et aux Championnats du monde, viendront se mesurer sur le bassin palois, dont Nicolas Gestin, Titouan Castryck et Angèle Hug. Au-delà de l’enjeu sportif, cette compétition compte aussi comme une étape de présélection pour les futures courses de sélections nationales françaises. Un rendez-vous de haut niveau à vivre au plus près de l’action. .

