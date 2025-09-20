COUPE DE FRANCE PLANEURS RADIOCOMMANDES F3L Lieu-dit La Patchaco Revel

COUPE DE FRANCE PLANEURS RADIOCOMMANDES F3L Lieu-dit La Patchaco Revel samedi 20 septembre 2025.

Lieu-dit La Patchaco A 1 KM AU SUD OUEST DE L’AERODROME REVEL MONTGEY Revel Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Venez admirer la Coupe de France de planeurs radiocommandés !

Le Model Club de Revel (31), affilié à la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM), organise les 20 et 21 septembre 2025 la Coupe de France F3L.

Le site de vol est à 1,3 km au sud-ouest de l’aérodrome de Revel Montgey au lieu dit “La Patchaco” sur la D43F route de Nogaret.

La discipline a pour objectif principal de s’adresser au plus grand nombre de part son coût modéré et la simplicité de construction des modèles de début.

En effet, ce sont des planeurs dit “RES” (Rudder, Elevator, Spoiler), soit 2 commandes de vol (dérive et profondeur) et un aéro-frein. (pas de moteur, pas d’électronique compliquée, construction essentiellement en bois).

Le but du jeu est de réaliser un vol de 6mn (ni plus, ni moins) et un atterrissage de précision.

Il est nécessaire de savoir exploiter les courants ascendants pour pouvoir atteindre ce temps de vol.

Les compétitions se réalisent en 4 manches minimum, et peuvent se suivre d’une finale pour départager les meilleurs pilotes.

Cette compétition nationale et très spectaculaire sera ouverte au public tout le week-end. .

Lieu-dit La Patchaco A 1 KM AU SUD OUEST DE L’AERODROME REVEL MONTGEY Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and watch the French Radio Controlled Glider Cup!

German :

Bestaunen Sie den französischen Cup für ferngesteuerte Segelflugzeuge!

Italiano :

Venite a vedere la Coppa di Francia di alianti radiocomandati!

Espanol :

¡Venga a ver la Copa de Francia de planeadores teledirigidos!

