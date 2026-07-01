Coupe de France Promosport Circuit Arnos

Informations pratiques

Arnos

Coupe de France Promosport

Circuit 1 Camin Deu Circuit Arnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 16:15:00

Date(s) :

2026-07-26

Les Coupes de France Promosport c’est le championnat moto de référence pour les pilotes amateurs et les futurs talents français ! Plus de 200 pilotes seront présents pour disputer cette 4ème manche ! 7 essais officiels, 9 essais chronométrés et 3 courses.

Les différentes catégories

125 Cup, Promo A2, Promo Découverte, Promo 600, Promo 1000, Promo Master, Suzuki S8 Cup, Coupe Kawasaki ZX-4RR, Coupe Sportwin.

Sur place

Accès au paddock, tribunes et terrasse panoramique. Piste de karting et restauration sucrée et salée. .

Circuit 1 Camin Deu Circuit Arnos 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 18 70 contact@circuit-pau-arnos.fr

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English : Coupe de France Promosport

L’événement Coupe de France Promosport Arnos a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Coeur de Béarn