Coupe de France Promosport Circuit Arnos
dimanche 26 juillet 2026 · Circuit · Arnos
Informations pratiques
Arnos
Coupe de France Promosport
Circuit 1 Camin Deu Circuit Arnos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 16:15:00
Date(s) :
2026-07-26
Les Coupes de France Promosport c’est le championnat moto de référence pour les pilotes amateurs et les futurs talents français ! Plus de 200 pilotes seront présents pour disputer cette 4ème manche ! 7 essais officiels, 9 essais chronométrés et 3 courses.
Les différentes catégories
125 Cup, Promo A2, Promo Découverte, Promo 600, Promo 1000, Promo Master, Suzuki S8 Cup, Coupe Kawasaki ZX-4RR, Coupe Sportwin.
Sur place
Accès au paddock, tribunes et terrasse panoramique. Piste de karting et restauration sucrée et salée. .
Circuit 1 Camin Deu Circuit Arnos 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 18 70 contact@circuit-pau-arnos.fr
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English : Coupe de France Promosport
L’événement Coupe de France Promosport Arnos a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Coeur de Béarn
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