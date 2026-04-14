Coupe de France VTT VTTAE enduro Valmeinier Valmeinier
Coupe de France VTT VTTAE enduro Valmeinier Valmeinier samedi 1 août 2026.
Valmeinier
Coupe de France VTT VTTAE enduro Valmeinier
Valmeinier station (1500, 1800, 1900) Valmeinier Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Pour la seconde année, Valmeinier accueille la troisième étape de la Coupe de France VTT enduro séries.
300 compétiteurs en VTT et VTTAE seront au rendez vous! et vous?
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Valmeinier station (1500, 1800, 1900) Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 info@valmeinier.com
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English : French Mountain Bike/E-Mountain Bike Enduro Cup Valmeinier
For the second year running, Valmeinier is hosting the third round of the French Enduro MTB Series.
300 competitors on mountain bikes and e-MTBs will be there! Will you be joining us?
L’événement Coupe de France VTT VTTAE enduro Valmeinier Valmeinier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Valmeinier