Valmeinier

Coupe de France VTT VTTAE enduro Valmeinier

Valmeinier station (1500, 1800, 1900) Valmeinier Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:00:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Pour la seconde année, Valmeinier accueille la troisième étape de la Coupe de France VTT enduro séries.

300 compétiteurs en VTT et VTTAE seront au rendez vous! et vous?

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Valmeinier station (1500, 1800, 1900) Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 53 69 info@valmeinier.com

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English : French Mountain Bike/E-Mountain Bike Enduro Cup Valmeinier

For the second year running, Valmeinier is hosting the third round of the French Enduro MTB Series.

300 competitors on mountain bikes and e-MTBs will be there! Will you be joining us?

L’événement Coupe de France VTT VTTAE enduro Valmeinier Valmeinier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Valmeinier