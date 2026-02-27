Coupe de la Joie Place Verdun Ussel

Coupe de la Joie

Coupe de la Joie Place Verdun Ussel dimanche 12 avril 2026.

Coupe de la Joie

Place Verdun Centre Culturel Jean Ferrat Ussel Corrèze

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Spectacle de danses, chants et musiques tradiitonnelles avec
– Les Compagnons de la Joie au Village Ussel
– Lous Réoulès de Gironde
Participation de Ghislaine Mouly, Monique Longy et Bernard Tixier

Pas de réservation   .

Place Verdun Centre Culturel Jean Ferrat Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 56 72 05  josiane.bisijoux@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coupe de la Joie

L’événement Coupe de la Joie Ussel a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze