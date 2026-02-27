Coupe de la Joie Place Verdun Ussel
Coupe de la Joie Place Verdun Ussel dimanche 12 avril 2026.
Coupe de la Joie
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Spectacle de danses, chants et musiques tradiitonnelles avec
– Les Compagnons de la Joie au Village Ussel
– Lous Réoulès de Gironde
Participation de Ghislaine Mouly, Monique Longy et Bernard Tixier
Pas de réservation .
Place Verdun Centre Culturel Jean Ferrat Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 56 72 05 josiane.bisijoux@sfr.fr
English : Coupe de la Joie
