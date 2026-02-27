Coupe de la Joie Place Verdun Ussel

Coupe de la Joie

Place Verdun Centre Culturel Jean Ferrat Ussel Corrèze

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-04-12

2026-04-12

2026-04-12

Spectacle de danses, chants et musiques tradiitonnelles avec

– Les Compagnons de la Joie au Village Ussel

– Lous Réoulès de Gironde

Participation de Ghislaine Mouly, Monique Longy et Bernard Tixier

Pas de réservation .

Place Verdun Centre Culturel Jean Ferrat Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 56 72 05 josiane.bisijoux@sfr.fr

