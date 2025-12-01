Coupe de Noël 100% Féminine BistrÔboul’ Saint-Marcel-lès-Valence

Coupe de Noël 100% Féminine BistrÔboul’ Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 14 décembre 2025.

Coupe de Noël 100% Féminine

BistrÔboul’ 130 allée de Ponsoyes Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

par joueuse avec repas complet le midi au Rest’haut

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 08:30:00
fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :
2025-12-14

Un moment convivial et sportif à partager entre passionnées !
BistrÔboul’ 130 allée de Ponsoyes Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 06 95 05  contact@bistroboul.fr

English :

A friendly, sporty moment to share with other enthusiasts!

German :

Ein geselliger und sportlicher Moment, den Sie unter leidenschaftlichen Frauen teilen können!

Italiano :

È un ottimo modo per condividere un’esperienza sportiva e amichevole con altri appassionati!

Espanol :

Es una forma estupenda de compartir una experiencia amistosa y deportiva con otros entusiastas

L’événement Coupe de Noël 100% Féminine Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-11-21 par Valence Romans Tourisme