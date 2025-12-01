Coupe de Noël 100% Féminine BistrÔboul’ Saint-Marcel-lès-Valence
Coupe de Noël 100% Féminine BistrÔboul’ Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 14 décembre 2025.
Coupe de Noël 100% Féminine
BistrÔboul’ 130 allée de Ponsoyes Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
par joueuse avec repas complet le midi au Rest’haut
Début : 2025-12-14 08:30:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Un moment convivial et sportif à partager entre passionnées !
BistrÔboul’ 130 allée de Ponsoyes Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 06 95 05 contact@bistroboul.fr
English :
A friendly, sporty moment to share with other enthusiasts!
German :
Ein geselliger und sportlicher Moment, den Sie unter leidenschaftlichen Frauen teilen können!
Italiano :
È un ottimo modo per condividere un’esperienza sportiva e amichevole con altri appassionati!
Espanol :
Es una forma estupenda de compartir una experiencia amistosa y deportiva con otros entusiastas
L’événement Coupe de Noël 100% Féminine Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-11-21 par Valence Romans Tourisme