Coupe de Noël, Coupe des Rois, Coupe des Pieds Gelés Quai Marcel Pagnol Marseille 7e Arrondissement

Coupe de Noël, Coupe des Rois, Coupe des Pieds Gelés

Dimanche 14 décembre 2025.

Dimanche 4 janvier 2026.

Dimanche 15 février 2026. Quai Marcel Pagnol Centre de voile du CNTL Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14 2026-01-04 2026-02-15

Trois régates hivernales en rade de Marseille l’Estaque.

Cet hiver, la rade de Marseille se pare de son plus beau décor pour accueillir trois rendez-vous incontournables destinés à tous les amoureux de la mer et de la voile. Que vous soyez compétiteur dans l’âme, marin du dimanche ou simplement passionné par l’esprit de convivialité qui règne sur l’eau, ces régates sont faites pour vous !









La Coupe des Pieds Gelés

La plus courageuse des trois ! La Coupe des Pieds Gelés rassemble les passionnés prêts à braver les températures hivernales pour le plaisir d’une belle régate. Bonne humeur, solidarité et éclats de rire garantis, surtout en rentrant au chaud après avoir affronté la rade !











Cette régate est ouverte à tous les bateaux titulaires d’un contrat de jauge OSIRIS et/ou figurant sur les tables OSIRIS.





Un programme simple, une course cotière de 25MN maximun si les conditions météorologiques le permettent. Le parcours sera proposé le matin même de la course pour être adapté aux conditions de vent, de mer et aux bateaux participants.









Liste des régates:





– 14 décembre Coupe de Noël





– 4 janvier Coupe des Rois





– 15 février Coupe des Pieds Gelés .

Quai Marcel Pagnol Centre de voile du CNTL Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Three winter regattas in the Marseilles l’Estaque harbor.

L’événement Coupe de Noël, Coupe des Rois, Coupe des Pieds Gelés Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille