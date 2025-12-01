COUPE DE NOËL PARIS : 200 nageurs se jetteront à l’eau déguisés dans le bassin de la Villette ! Bassin de la Villette PARIS

Frileux s’abstenir !

Après 85 ans d’absence, l’association Paris Swim remet au goût du jour la Coupe de Noël, en partenariat avec la Ville de Paris, l’une des deux courses mythiques de nage en eau libre avec la Traversée de Paris à la nage. Son objectif ? Démontrer sur une distance maximale de 100 mètres que la nage en eau libre, même en plein hiver, peut être source de plaisir et de santé.

Une longue histoire

Après une longue parenthèse, l’année 2025 renoue avec cette épreuve insolite. En d’autres temps, la Coupe de Noël attirait les plus grands champions français et européens, et de nombreux badauds venaient assister à leurs exploits sur les bords de Seine chaque 25 décembre. Aujourd’hui, la Coupe de Noël convie les parisiens à une animation extravagante où les nageurs feront partie intégrante du spectacle, avec pour promesse de réchauffer le public qui, de toute évidence, ne devra pas avoir froid aux yeux pour suivre cette « trempette » insensée. Pas de chrono, juste du fun puisque les nageurs auront pour défi de venir nager déguisés.

Inscription préalable pour les participants et gratuit pour les spectateurs

Les inscriptions sont ouvertes et limitées à 200 nageurs. La manifestation est réservée aux personnes majeures avec 2 moments forts : une épreuve individuelle et une par équipe de 4 nageurs (mixte, hommes ou femmes). Pas de chrono, mais un classement sera établi par un jury qui récompensera les nageurs suivant l’originalité de leurs déguisements et de la mise en scène au départ ou durant le parcours.

Du jamais vu à Paris depuis 85 ans ! Le 20 décembre 2025 deux cents nageurs vont se jeter à partir de 14 heures dans l’eau fraîche du bassin de la Villette, pour la 1ère édition de la Coupe de Noël Paris.

Le samedi 20 décembre 2025

de 13h30 à 17h00

gratuit

Evénement de nage en eau libre déguisé. Inscription payante pour les participants (15 euros individuel et 50 euros par équipe) et gratuite pour les spectateurs.

Public jeunes et adultes.

Bassin de la Villette 41 bis quai de la Loire Esplanade Eric Tabarly 75019 Esplanade Eric TabarlyPARIS

https://openswimstars.com contact@parisswim.com https://www.facebook.com/OpenSwimStars/ https://www.facebook.com/OpenSwimStars/