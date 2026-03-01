COUPE DE ROBOTIQUE JUNIOR LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse

COUPE DE ROBOTIQUE JUNIOR

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez assister à la Coupe de Robotique Junior Occitanie 2026 avec Planète Sciences Occitanie et venez encourager les équipes pour ce tournoi amateur de passion et d’innovation !

La Coupe Robotique Junior est avant tout un évènement annuel qui réunit des jeunes participants de 8 à 18 ans pour relever des défis techniques et scientifiques en créant un robot évoluant en autonomie sur un terrain de jeu.

À travers cette compétition, les équipes explorent différents domaines de la robotique tels que la mécanique, l’électronique, l’informatique ou même l’électricité. Tout cela se passe dans un cadre dynamique et pédagogique.

Tout au long d’une journée festive, les équipes régionales s’affrontent durant plusieurs matchs. Leurs robots doivent accomplir des missions précises, allant de la coopération à la stratégie dans le but de cumuler le plus de points. Les équipes qualifiées s’affrontent ensuite au niveau national. Cette compétition, c’est aussi l’occasion pour vous de découvrir le monde de la robotique tout en interagissant avec des associations spécialisées dans le domaine.

La thématique de la coupe de robotique 2026 Winter is coming !

Bon à savoir

– Accès libre pour assister aux courses de robots pour les détenteurs d’un billet jour Cité de l’espace. 29 .

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come to the Occitanie 2026 Junior Robotics Cup with Planète Sciences Occitanie and cheer on the teams in this amateur tournament of passion and innovation!

L’événement COUPE DE ROBOTIQUE JUNIOR Toulouse a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE