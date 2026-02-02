Coupe des Landes Savate boxe française Salle Mommessin Biscarrosse

Coupe des Landes Savate boxe française

Salle Mommessin 121 Rue Mozart Biscarrosse Landes

Le Boxing Club Biscarrosse Olympique organise la deuxième journée de la Coupe des Landes de Savate Boxe Française.

Cet évènement vous permettra de découvrir un sport de respect.

Cette compétition concerne les jeunes, catégories Poussins à Cadets.

Tout au long de cette journée, vous pourrez assister à des rencontres sous forme d’assauts dans la recherche de la touche sans frappe.

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place (sandwiches, viennoiseries, chips, compotes, barres, chocolatées, boissons sans alcool, boissons chaudes). .

