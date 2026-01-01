Coupe d’Europe de combiné nordique

Tremplins Chaux-Neuve Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 09:30:00

fin : 2026-01-09 16:30:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-10 2026-01-11

Rendez-vous en janvier avec les athlètes de combiné nordique et de saut à ski !

En collaboration avec le @scvalleedejoux

12 nations représentées

250 athlètes !

Le programme à suivre

À très vite .

Tremplins Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coupe d’Europe de combiné nordique

L’événement Coupe d’Europe de combiné nordique Chaux-Neuve a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS