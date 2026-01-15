Coupe d’Europe de Montgolfières 2026 et son meeting aérien Le Nouvelle Aquitaine Air Show Val des Vignes
Mainfonds Val des Vignes Charente
La 24ème coupe d’Europe de Montgolfières se tiendra du 29/07 au 02/08 2026 !
Évènement majeur à la renommée internationale, cette manifestation réunira une soixantaine de montgolfières venues d’une quinzaine de pays pour un événement à couper le souffle.
Mainfonds Val des Vignes 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 18 98 accueil@mainfonds.com
English :
The 24th European Balloon Cup will be held from the 29th of July to the 2 August 2026!
A major event of international renown, this event will bring together about sixty hot air balloons from fifteen countries for a breathtaking event.
