Coupe d’Europe de Ski Cross Hauteluce

Coupe d’Europe de Ski Cross

Domaine skiable Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-26

Les Saisies accueillent la Coupe d’Europe FIS de Skicross, une compétition où les meilleurs athlètes européens s’affrontent sur un parcours spectaculaire. Un événement à ne pas manquer, avec accès libre pour les spectateurs !

Domaine skiable Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 98 89 contact@ski-lessaisies.com

English : European Ski Cross Cup

Les Saisies hosts the FIS Skicross European Cup, a competition where the best European athletes race on a spectacular course. An event not to be missed, with free access for spectators!

