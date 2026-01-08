Coupe d’Europe de Ski Cross Hauteluce
Coupe d’Europe de Ski Cross Hauteluce lundi 26 janvier 2026.
Coupe d’Europe de Ski Cross
Domaine skiable Hauteluce Savoie
Début : 2026-01-26
fin : 2026-01-30
2026-01-26
Les Saisies accueillent la Coupe d’Europe FIS de Skicross, une compétition où les meilleurs athlètes européens s’affrontent sur un parcours spectaculaire. Un événement à ne pas manquer, avec accès libre pour les spectateurs !
Domaine skiable Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 98 89 contact@ski-lessaisies.com
English : European Ski Cross Cup
Les Saisies hosts the FIS Skicross European Cup, a competition where the best European athletes race on a spectacular course. An event not to be missed, with free access for spectators!
