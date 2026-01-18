Coupe d’Europe de Skicross Stade François Bonlieu Les Contamines-Montjoie
Coupe d’Europe de Skicross Stade François Bonlieu Les Contamines-Montjoie mardi 3 février 2026.
Coupe d’Europe de Skicross
Stade François Bonlieu Domaine skiable Les Contamines/Hauteluce Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie
Tarif : – –
Début : Vendredi 2026-02-03
fin : 2026-02-06
2026-02-03
La coupe d’Europe de skicross est de retour cet hiver sur le stade François Bonlieu, au cœur du domaine skiable des Contamines !
Rendez-vous du 4 au 6 février 2026 pour assister aux compétions qui s’annoncent explosives !
Stade François Bonlieu Domaine skiable Les Contamines/Hauteluce Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 01 58 info@lescontamines.com
English : Skicross Europa Cup
The European Skicross Cup is back this winter at the François Bonlieu stadium, in the heart of the Contamines ski area!
