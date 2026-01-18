Coupe d’Europe de Skicross Stade François Bonlieu Les Contamines-Montjoie

Coupe d’Europe de Skicross

Stade François Bonlieu Domaine skiable Les Contamines/Hauteluce Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-03

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-03

La coupe d’Europe de skicross est de retour cet hiver sur le stade François Bonlieu, au cœur du domaine skiable des Contamines !

Rendez-vous du 4 au 6 février 2026 pour assister aux compétions qui s’annoncent explosives !

.

Stade François Bonlieu Domaine skiable Les Contamines/Hauteluce Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 01 58 info@lescontamines.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Skicross Europa Cup

The European Skicross Cup is back this winter at the François Bonlieu stadium, in the heart of the Contamines ski area!

L’événement Coupe d’Europe de Skicross Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie