Coupe d’Europe de snowboard

Piste du Charpenet Orcières Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 08:30:00

fin : 2026-04-02 18:30:00

Date(s) :

2026-03-31

A l’occasion de la coupe d’Europe de snowboard, la grande finale se déroule à Orcières ! Les meilleurs snowboarders européens investiront les pistes !

.

Piste du Charpenet Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 89 89 info@orcieres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The French Snowboard Championships at Orcières-Merlette!

L’événement Coupe d’Europe de snowboard Orcières a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme d’Orcières