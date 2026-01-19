Coupe d’Europe de snowboard Orcières
Coupe d’Europe de snowboard Orcières mardi 31 mars 2026.
Coupe d’Europe de snowboard
Piste du Charpenet Orcières Hautes-Alpes
Début : 2026-03-31 08:30:00
fin : 2026-04-02 18:30:00
2026-03-31
A l’occasion de la coupe d’Europe de snowboard, la grande finale se déroule à Orcières ! Les meilleurs snowboarders européens investiront les pistes !
Piste du Charpenet Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 89 89 info@orcieres.com
The French Snowboard Championships at Orcières-Merlette!
