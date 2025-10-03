COUPE D’EUROPE DE WATERPOLO Montpellier

COUPE D’EUROPE DE WATERPOLO Montpellier vendredi 3 octobre 2025.

COUPE D’EUROPE DE WATERPOLO

195 avenue Jacques Cartier Montpellier Hérault

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-03

La Coupe d’Europe de Waterpolo se tiendra à Montpellier les 3, 4 et 5 octobre prochains.

À cette occasion, l’équipe du MWP affrontera trois grandes formations européennes

La Coupe d’Europe de Waterpolo se tiendra à Montpellier les 3, 4 et 5 octobre prochains.

À cette occasion, l’équipe du MWP affrontera trois grandes formations européennes

• L’Étoile Rouge de Belgrade (Serbie), un club emblématique du continent,

• Vouliagmeni NC (Grèce),

• et Pallanuoto Trieste (Italie).

Venez soutenir votre équipe favorite ! .

195 avenue Jacques Cartier Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 15 63 00

English :

The European Waterpolo Cup will be held in Montpellier on October 3, 4 and 5.

On this occasion, the MWP team will face three major European teams

German :

Der Europacup im Wasserball findet am 3., 4. und 5. Oktober in Montpellier statt.

Bei dieser Gelegenheit wird das MWP-Team gegen drei große europäische Mannschaften antreten

Italiano :

La Coppa Europa di pallanuoto si terrà a Montpellier il 3, 4 e 5 ottobre.

La squadra di MWP affronterà tre delle migliori squadre d’Europa

Espanol :

La Copa de Europa de Waterpolo se celebrará en Montpellier los días 3, 4 y 5 de octubre.

El equipo MWP se enfrentará a tres de los mejores equipos de Europa

L’événement COUPE D’EUROPE DE WATERPOLO Montpellier a été mis à jour le 2025-09-27 par 34 OT MONTPELLIER