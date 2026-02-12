COUPE D’EUROPE DE WATERPOLO Montpellier

COUPE D’EUROPE DE WATERPOLO

La Coupe d’Europe de Waterpolo se tiendra à Montpellier du 19 au 22 février 2026

Durant quatre jours de compétition, plusieurs équipes européennes de haut niveau s’affronteront lors de rencontres intenses, offrant au public montpelliérain un spectacle sportif de grande qualité et plaçant la ville au cœur du water-polo européen.

Cet événement majeur s’inscrit dans la volonté du Montpellier Water-Polo de promouvoir le sport de haut niveau, de valoriser le water-polo et de renforcer l’attractivité sportive du territoire.

Venez soutenir votre équipe favorite ! .

195 avenue Jacques Cartier Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 15 63 00

English :

European Waterpolo Cup to be held in Montpellier from February 19 to 22, 2026

During four days of competition, several top European teams will compete in intense matches, offering the Montpellier public a top-quality sporting spectacle and placing the city at the heart of European water polo.

