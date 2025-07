Coupe d’Europe softball féminin à Evry PHARAONS FIELD TERRAIN BASEBALL SOFTBALL Évry-Courcouronnes

Début : Samedi 2025-08-25 09:00:00

fin : 2025-08-29 22:00:00

2025-08-25 2025-08-30

Découvrez le baseball au féminin et soutenez l’équipe d’Evry-Courcouronnes lors de la Coupe d’Europe féminine !

PHARAONS FIELD TERRAIN BASEBALL SOFTBALL Evry Évry-Courcouronnes 91000 Essonne Île-de-France +33 6 75 80 51 03 pharaons.evry.baseball@gmail.com

English :

Discover women’s baseball and support the Evry-Courcouronnes team at the Women’s European Cup!

German :

Entdecken Sie Frauenbaseball und unterstützen Sie das Team von Evry-Courcouronnes bei der Europameisterschaft der Frauen!

Italiano :

Scoprite il baseball femminile e sostenete la squadra dell’Evry-Courcouronnes alla Coppa Europa femminile!

Espanol :

¡Descubre el béisbol femenino y apoya al equipo Evry-Courcouronnes en la Copa de Europa Femenina!

