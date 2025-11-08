COUPE D’OCCITANIE RÉUNION DE BOXE À BALARUC-LES-BAINS Balaruc-les-Bains
COUPE D’OCCITANIE RÉUNION DE BOXE À BALARUC-LES-BAINS Balaruc-les-Bains samedi 8 novembre 2025.
10 rue de la Douane Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Soirée de boxe amateur avec les meilleurs boxeurs régionaux.
Le samedi 8 novembre 2025 de 19h30 à minuit, le Ring Olympique Balaruc “Team Perez” organise la Coupe d’Occitanie au complexe sportif Pech Méja (10 rue de la Douane). Soirée de boxe amateur avec les meilleurs boxeurs régionaux.Tarif 10 € restauration sur place infos et billetterie 06 18 77 29 96. .
10 rue de la Douane Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 18 77 29 96 emmanuelle.perez97@sfr.fr
English :
Amateur boxing evening with the best regional boxers.
German :
Amateurboxabend mit den besten regionalen Boxern.
Italiano :
Una serata di pugilato amatoriale con i migliori pugili della regione.
Espanol :
Velada de boxeo aficionado con los mejores boxeadores de la región.
