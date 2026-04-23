Coupe d’Or Barrière Deauville Polo Cup Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville

Deauville

Coupe d’Or Barrière Deauville Polo Cup

Hippodrome de Deauville-La Touques Accès depuis le Boulevard Mauger Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-17

S’il est un tournoi de polo illustre dans l’hexagone, c’est bien la Coupe d’Or qui clôture le championnat mondial à Deauville et affiche les plus grands noms du polo international.

S’il est un tournoi de polo illustre dans l’hexagone, c’est bien la Coupe d’Or qui clôture le championnat mondial à Deauville et affiche les plus grands noms du polo international. Cette compétition, qui vit le jour en 1950 grâce au fondateur du groupe Barrière, François André, débute avec des équipes de niveau 14/16 goals pour se disputer ce titre convoité.

Finale dimanche 30 août.

Avec sa victoire en 2025, Talandracas signe un exploit historique en remportant la Coupe d’Or pour la 7ème fois ! Un record qui confirme son statut de légende sur les pelouses de Deauville. .

Hippodrome de Deauville-La Touques Accès depuis le Boulevard Mauger Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauvillepoloclub.com

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English : Coupe d’Or Barrière Deauville Polo Cup

If ever there was a polo tournament in France, it’s the Coupe d’Or, which brings the world championship to a close in Deauville and features the biggest names in international polo.

L’événement Coupe d’Or Barrière Deauville Polo Cup Deauville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SPL Deauville