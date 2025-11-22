Coupe du Beaujolais Golf Lancieux Golf de Lancieux Lancieux

Coupe du Beaujolais Golf Lancieux

Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Venez célébrer le Beaujolais Nouveau sur notre parcours 9 trous avec un format scramble à deux !

Inscrivez-vous vite et profitez d’un moment convivial autour du golf et du Beaujolais Nouveau. .

Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42

