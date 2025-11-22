Coupe du Beaujolais Golf Lancieux Golf de Lancieux Lancieux
Coupe du Beaujolais Golf Lancieux Golf de Lancieux Lancieux samedi 22 novembre 2025.
Coupe du Beaujolais Golf Lancieux
Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Venez célébrer le Beaujolais Nouveau sur notre parcours 9 trous avec un format scramble à deux !
Inscrivez-vous vite et profitez d’un moment convivial autour du golf et du Beaujolais Nouveau. .
Golf de Lancieux Avenue des Ajoncs Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 31 42
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Coupe du Beaujolais Golf Lancieux Lancieux a été mis à jour le 2025-11-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme