Coupe du Centre BMX Descartes
Coupe du Centre BMX Descartes dimanche 5 avril 2026.
Coupe du Centre BMX
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Compétition de BMX race.
Compétition de BMX race. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 40 25 72 22 club.descartesbmx@gmail.com
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English :
BMX race competition.
L’événement Coupe du Centre BMX Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire