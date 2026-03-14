Coupe du Centre BMX

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Compétition de BMX race.

Compétition de BMX race. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 40 25 72 22 club.descartesbmx@gmail.com

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English :

BMX race competition.

L’événement Coupe du Centre BMX Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire