Coupe du monde 2026 Norvège VS France Le Bourg Cours-de-Monségur

Cours-de-Monségur

Coupe du monde 2026 Norvège VS France

Le Bourg Ecole Cours-de-Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Les fêtes des écoles de Cours-de-Monségur et Taillecavat vous donnent rendez-vous pour un moment convivial et festif placé sous le signe du partage. Au programme animations, bonne humeur et diffusion du match Norvège–France de la Coupe du Monde 2026, pour vibrer ensemble au rythme du football et de la fête. .

Le Bourg Ecole Cours-de-Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 87 72

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English : Coupe du monde 2026 Norvège VS France

L’événement Coupe du monde 2026 Norvège VS France Cours-de-Monségur a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers