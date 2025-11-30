Coupe du Monde de Cyclocross Rue du Château Flamanville

Coupe du Monde de Cyclocross Rue du Château Flamanville dimanche 30 novembre 2025.

Coupe du Monde de Cyclocross

Rue du Château Parc du Château Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Le parc du château de Flamanville accueillera l’unique manche française de la Coupe du Monde UCI de cyclo-cross. Un rendez-vous international qui promet de rassembler l’élite mondiale de la discipline sur un circuit exigeant et spectaculaire.

Un événement international.

Depuis sa création en 2008, le Comité d’Organisation du Cyclocross en Cotentin (COCC) œuvre pour le développement du cyclisme en Normandie en accueillant des épreuves régionales, nationales et internationales. Après avoir déjà organisé plusieurs manches de Coupe du Monde et de Coupe de France, Flamanville confirme son statut de place forte du cyclo-cross en France.

Cette 3ᵉ édition organisée à Flamanville réunira plus de 350 coureurs internationaux, prêts à offrir un spectacle sportif de haut niveau devant un public attendu nombreux.

Les spectateurs pourront assister aux épreuves dans les principales catégories

– Élite Hommes,

– Élite et Espoirs Femmes,

– Espoirs Hommes,

– Juniors Hommes et Femmes,

Le tracé, aménagé autour du parc du château, promet technicité, intensité et spectacle tout au long de la journée. .

Rue du Château Parc du Château Flamanville 50340 Manche Normandie

English : Coupe du Monde de Cyclocross

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Coupe du Monde de Cyclocross Flamanville a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Cotentin