COUPE DU MONDE DE DANSE ELECTRO – GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris

COUPE DU MONDE DE DANSE ELECTRO – GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris samedi 6 décembre 2025.

COUPE DU MONDE DE DANSE ELECTRO Début : 2025-12-06 à 11:00. Tarif : – euros.

COUPE DU MONDE DE DANSE ÉLECTROLRC – Life’s Round ContestL’événement mondial incontournable de la communauté électro est de retour à Chaillot ! Pour la troisième année consécutive, retrouvez le championnat du monde de danse électro, première danse urbaine française, et vibrez intensément le temps d’un week-end au rythme de battles endiablés sous l’œil aiguisé d’un jury d’experts.Ayant pris forme au début des années 2000, dans différents antres de la nuit francilienne, la danse électro a éclaté au grand jour lors de la Techno Parade en 2007. Comme son appellation l’indique clairement, elle surgit en osmose avec des rythmes électroniques, de préférence bien secouants. À la fois (hyper) dynamique, éthique et authentique, elle fait la nique à la Tektonic, variante mercantile complètement toc très vite absorbée par la machine médiatique. Depuis 2007, sous l’impulsion des vidéos diffusées via internet, elle n’a cessé de conquérir des adeptes sur la planète. Avec les pièces Elektro Kif (2010) et Elektrik (2017), la chorégraphe Blanca Li lui a donné une vraie légitimité scénique. À cet égard, la jeune et très créative compagnie MazelFreten se révèle tout aussi importante, en particulier avec la pièce Rave Lucid (2022). Lancé en 2013, le championnat du monde de danse électro – Life’s Round Contest (LRC pour les intimes) – a encore amplifié ce mouvement de reconnaissance. L’initiative en revient à l’association LRC Officiel, fondée par Jimmy Medina (alias Milliard), virtuose et activiste de la cause, lui-même déjà plusieurs fois champion du monde.Dès 8 ans.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE 1 PLACE DU TROCADERO 75016 Paris 75