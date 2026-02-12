Coupe du Monde de football 2026 Université de Rennes – campus de Beaulieu Rennes Samedi 21 mars, 09h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, réservés aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Venez défendre l’esprit sportif de votre pays !

Le tournoi de football des étudiants internationaux de Rennes revient pour une nouvelle édition !

Durant la journée, les équipes formées d’étudiants, doctorants et chercheurs des établissements membres du CMI Rennes viendront défendre l’esprit sportif de leur pays lors de cet événement unique.

Notez la date du samedi 21 mars 2026, et sortez vos maillots pour tenter de détrôner l’équipe d’Iralnde, grande gagnante de l’édition 2025 !

_**Remporterez-vous un place sur le podium ou serez-vous éliminés dès les phases de poule ?**_

_**—**_

Rennes International Student Football Tournament is back for another edition in 2026!

Throughout the day, teams made up of international students, PhD students and researchers from CMI Rennes member institutions will represent the sporting spirit of their country in this unique event.

Save the date for Saturday 21 March 2026, and get your jerseys ready to try and take the title from the Irland team, winners of the 2025 edition!

_**Will you come out on top or will you be eliminated in the group stage?**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T17:30:00.000+01:00

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/851192?lang=fr

Université de Rennes – campus de Beaulieu 263 Av. Général Leclerc, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



