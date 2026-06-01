Coupe du Monde de Football France vs Sénégal au Pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec mardi 16 juin 2026.

Perros-Guirec

Coupe du Monde de Football France vs Sénégal au Pub Le Britannia

Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

COUPE DU MONDE C’EST PARTI !

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On vous attend

de 16h-00h sauf

Ven/Sam jusque 01h .

Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 01 10

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English :

L’événement Coupe du Monde de Football France vs Sénégal au Pub Le Britannia Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec