Coupe du Monde de Football France vs Sénégal au Pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec
Coupe du Monde de Football France vs Sénégal au Pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec mardi 16 juin 2026.
Perros-Guirec
Coupe du Monde de Football France vs Sénégal au Pub Le Britannia
Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
COUPE DU MONDE C’EST PARTI !
Ne manquez rien nous diffusons en DIRECT tous les matchs programmés pendant nos horaires d’ouverture !
On vous attend
de 16h-00h sauf
Ven/Sam jusque 01h .
Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 01 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Coupe du Monde de Football France vs Sénégal au Pub Le Britannia Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec
À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)
- Coupe du Monde de Football France Sénégal au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec 16 juin 2026
- Longe-Côte Plage de Trestraou Perros-Guirec 16 juin 2026
- Navigation à bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez Port de Ploumanac’h Perros-Guirec 17 juin 2026
- ATELIER BOUGIES pour adultes chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec 17 juin 2026
- Semaine Murmures du bois Sieste murmurée A l’écoute du bois vivant Perros-Guirec 17 juin 2026