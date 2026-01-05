Coupe du Monde de Para Ski Alpin Méribel Centre Les Allues
Les meilleurs skieurs mondiaux de para ski alpin se donnent rendez-vous à Méribel pour la Coupe du Monde de Para Ski Alpin. Les athlètes s’affronteront sur des parcours techniques et spectaculaires, offrant un grand show au cœur de la station.
English : Para Alpine Skiing World Cup
The world’s best para alpine skiers will gather in Méribel for the Para Alpine Skiing World Cup. The athletes will compete on technical and spectacular courses, offering a great show in the heart of the resort.
