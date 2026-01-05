Coupe du monde de ski alpinisme 2026 Epreuves de SPRINT et VERTICAL RACE Courchevel Le Praz Courchevel

Coupe du monde de ski alpinisme 2026 Epreuves de SPRINT et VERTICAL RACE

Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel Savoie

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-16

2026-01-15

La 2ème étape de la Coupe du Monde de Ski Alpinisme 2025/2026 aura lieu à Courchevel !

Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 51 09 88 contact@courchevelsportsoutdoor.com

The 2nd stage of the 2025/2026 Ski Mountaineering World Cup will take place in Courchevel!

