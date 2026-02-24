Coupe du Monde de Ski Slopestyle Festival Mountain Shaker hiver 2026

Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-17

La Coupe du Monde de ski Slopestyle revient à Tignes pour une compétition hors normes et emblématique. Venez profiter du spectacle le 17 et 19 mars au pied de la piste mythique ‘Double M’ spécialement aménagée pour l’évènement.

.

Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Slopestyle Ski World Cup returns to Tignes for an extraordinary and iconic competition. Come and enjoy the show on March 17 and 19 at the foot of the legendary ‘Double M’ slope, specially prepared for the event.

L’événement Coupe du Monde de Ski Slopestyle Festival Mountain Shaker hiver 2026 Tignes a été mis à jour le 2026-02-22 par Tignes Information