Coupe du Monde de Ski Slopestyle Festival Mountain Shaker hiver 2026 Tignes
Tignes Savoie
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-19
2026-03-17
La Coupe du Monde de ski Slopestyle revient à Tignes pour une compétition hors normes et emblématique. Venez profiter du spectacle le 17 et 19 mars au pied de la piste mythique ‘Double M’ spécialement aménagée pour l’évènement.
Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net
English :
The Slopestyle Ski World Cup returns to Tignes for an extraordinary and iconic competition. Come and enjoy the show on March 17 and 19 at the foot of the legendary ‘Double M’ slope, specially prepared for the event.
