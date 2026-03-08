Coupe du Monde de Télémark

Téléski de courtil Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-19

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-19

Pra Loup accueille la coupe du monde de télémark du 19 au 21 mars 2026 !



40 coureurs juniors et seniors se mesureront pour remporter les globes !

.

Téléski de courtil Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 84 10 04 tlmkpraloup24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pra Loup hosts the Telemark World Cup from March 19 to 21, 2026!



40 junior and senior racers will be competing for globes!

L’événement Coupe du Monde de Télémark Uvernet-Fours a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme de Pra Loup