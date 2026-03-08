Coupe du Monde de Télémark Uvernet-Fours
Coupe du Monde de Télémark Uvernet-Fours jeudi 19 mars 2026.
Téléski de courtil Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence
Début : Vendredi 2026-03-19
fin : 2026-03-21
2026-03-19
Pra Loup accueille la coupe du monde de télémark du 19 au 21 mars 2026 !
40 coureurs juniors et seniors se mesureront pour remporter les globes !
Téléski de courtil Uvernet-Fours 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 84 10 04 tlmkpraloup24@gmail.com
English :
Pra Loup hosts the Telemark World Cup from March 19 to 21, 2026!
40 junior and senior racers will be competing for globes!
L’événement Coupe du Monde de Télémark Uvernet-Fours a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme de Pra Loup