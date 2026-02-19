Coupe du Monde du Trompe-goule sarthois aux Rillettes Le Mans

Coupe du Monde du Trompe-goule sarthois aux Rillettes

Marché des Jacobins Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

9ème édition du festival des Rillettes, partout en Sarthe et dans le monde !

Cette recette historique et délicieuse a été actualisée par les Artisans bouchers et charcutiers de la Sarthe. Elle a sa Coupe du Monde depuis 2024 qui clôture le Printemps des Rillettes.

Dimanche 29 mars 2026, qui succédera aux Rillegoulotes (2024) et à la Maison Prunier (2025) pour devenir les Champions ou Championnes de cette Troisième

COUPE DU MONDE DU TROMPE-GOULE SARTHOIS AUX RILLETTES

Rendez-vous sur la place des Jacobins au Mans à partir de 8h30, pour un grand Concours autour de ce plat traditionnel de la Sarthe et emblématique du festival. 15 équipes de 3 à 4 personnes seront engagées amateurs, professionnels et jeunes des écoles professionnelles. Ils auront à cœur de sublimer cette spécialité sarthoise vieille de plusieurs siècles et de vous donner ainsi l’occasion de la consommer ou de la (re)découvrir !

Venez encourager les équipes et savourer cette spécialité dans une ambiance de fête !

Au fait, savez-vous bien ce qu’est le Trompe-goule sarthois aux Rillettes ? La réponse et la recette sont ici sur notre site www.printempsdesrillettes.fr/recette/trompe-goule-sarthois/ .

Marché des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe

English :

9th edition of the Rillettes festival, all over Sarthe and the world!

