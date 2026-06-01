Coupe du monde en plein air Chardonnay
Coupe du monde en plein air Chardonnay mardi 16 juin 2026.
Chardonnay
Coupe du monde en plein air
Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Avis à tous les supporters, de prêt comme de loin ! Pour ce premier match de poule qui s’annonce déjà électrique et historique, venez vibrer, chanter et pousser les Bleus vers la victoire tous ensemble. On sort l’écran géant en plein air dans le cadre du jardin du Château pour une soirée tous ensemble pour porter notre équipe ! .
Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org
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English : Coupe du monde en plein air
L’événement Coupe du monde en plein air Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-09 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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