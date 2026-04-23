Coupe du monde épée dames à Saint-Maur-des-Fossés Centre sportif Pierre Brossolette Saint-Maur-des-Fossés

Saint-Maur-des-Fossés

Coupe du monde épée dames à Saint-Maur-des-Fossés

Centre sportif Pierre Brossolette 51 avenue Pierre Brossolette Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 08:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

La Coupe du monde d’épée dames de Saint-Maur fait son grand retour du 22 au 24 mai 2026, au Centre Sportif Pierre Brossolette

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Centre sportif Pierre Brossolette 51 avenue Pierre Brossolette Saint-Maur-des-Fossés 94100 Val-de-Marne Île-de-France +33 1 42 83 09 50

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English :

The Saint-Maur Women?s Epee World Cup returns from May 22 to 24, 2026, at the Centre Sportif Pierre Brossolette

L’événement Coupe du monde épée dames à Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés a été mis à jour le 2026-04-23 par Etablissement Public territorial Paris Est Marne et Bois