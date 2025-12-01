Coupe du Monde féminine de ski Audi FIS Ski World Cup Stade Emile Allais Courchevel

Début : 2025-12-16 16:00:00

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Mardi 16 décembre, la magie du ski s’invite sur le mythique stade Émile-Allais !

Les meilleures skieuses de la planète ont rendez-vous pour un slalom en nocturne.

Ambiance festive et spectacle garantis

English :

On Tuesday December 16, the magic of skiing takes over the legendary Émile-Allais stadium!

The best female skiers in the world meet for a night-time slalom.

Festive atmosphere and spectacle guaranteed

German :

Am Dienstag, dem 16. Dezember, wird das legendäre Stadion Émile-Allais von der Magie des Skisports verzaubert!

Die besten Skifahrerinnen der Welt treffen sich zu einem Nachtslalom.

Festliche Stimmung und Spektakel garantiert

Italiano :

Martedì 16 dicembre, la magia dello sci conquista il leggendario stadio Émile-Allais!

Le migliori sciatrici del mondo saranno presenti per uno slalom notturno.

Atmosfera di festa e spettacolo garantito

Espanol :

El martes 16 de diciembre, la magia del esquí se apodera del mítico estadio Émile-Allais

Las mejores esquiadoras del mundo se darán cita en un eslalon nocturno.

Ambiente festivo y espectáculo garantizados

L’événement Coupe du Monde féminine de ski Audi FIS Ski World Cup Courchevel a été mis à jour le 2025-09-19 par Mairie de Courchevel