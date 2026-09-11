Informations pratiques

Courchevel

Coupe du Monde féminine de ski – Audi FIS Ski World Cup

Stade Emile Allais Courchevel 1850 Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-22 16:00:00

fin : 2026-12-22

Date(s) :

2026-12-22

Mardi 22 décembre, la magie du ski s’invite sur le mythique stade Émile-Allais !

Les meilleures skieuses de la planète ont rendez-vous pour un slalom en nocturne.

Ambiance festive et spectacle garantis

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Stade Emile Allais Courchevel 1850 Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

On Tuesday, December 22, the magic of skiing takes over the legendary Émile-Allais stadium!

The best female skiers in the world will be there for a night-time slalom.

Festive atmosphere and spectacle guaranteed

L’événement Coupe du Monde féminine de ski – Audi FIS Ski World Cup Courchevel a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Courchevel