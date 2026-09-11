Coupe du Monde féminine de ski – Audi FIS Ski World Cup Stade Emile Allais Courchevel
mardi 22 décembre 2026 · Stade Emile Allais · Courchevel
Informations pratiques
Courchevel
Coupe du Monde féminine de ski – Audi FIS Ski World Cup
Stade Emile Allais Courchevel 1850 Courchevel Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 16:00:00
fin : 2026-12-22
Date(s) :
2026-12-22
Mardi 22 décembre, la magie du ski s’invite sur le mythique stade Émile-Allais !
Les meilleures skieuses de la planète ont rendez-vous pour un slalom en nocturne.
Ambiance festive et spectacle garantis
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Stade Emile Allais Courchevel 1850 Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
On Tuesday, December 22, the magic of skiing takes over the legendary Émile-Allais stadium!
The best female skiers in the world will be there for a night-time slalom.
Festive atmosphere and spectacle guaranteed
L’événement Coupe du Monde féminine de ski – Audi FIS Ski World Cup Courchevel a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Courchevel