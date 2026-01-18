Coupe du monde FIS de telemark finale du circuit Stade François Bonlieu Les Contamines-Montjoie
Stade François Bonlieu Domaine skiable Les Contamines/Hauteluce Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-28
2026-03-26
Rendez-vous du 26 au 28 mars 2026 pour les finales du circuit Coupe du monde de télémark !
Stade François Bonlieu Domaine skiable Les Contamines/Hauteluce Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 01 58 info@lescontamines.com
English : FIS Telemark World Cup Finals
March 26-28, 2026 for the telemark World Cup finals!
