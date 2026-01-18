Coupe du monde FIS de telemark finale du circuit Stade François Bonlieu Les Contamines-Montjoie

Coupe du monde FIS de telemark finale du circuit

Rendez-vous du 26 au 28 mars 2026 pour les finales du circuit Coupe du monde de télémark !

Stade François Bonlieu Domaine skiable Les Contamines/Hauteluce Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 01 58 info@lescontamines.com

English : FIS Telemark World Cup Finals

March 26-28, 2026 for the telemark World Cup finals!

