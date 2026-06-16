Coupe du Monde retransmission du match France-Sénégal La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Riec-sur-Bélon

Coupe du Monde retransmission du match France-Sénégal

La Numéro 3 4 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Vibrez au rythme du football avec la diffusion du match France Sénégal de la Coupe du Monde 2026 dans une ambiance conviviale et festive à partager en famille, entre amis, et bien évidemment en supporters !

À l’occasion de la Coupe du Monde 2026, venez vivre toute l’intensité de la rencontre France Sénégal lors d’une soirée placée sous le signe du sport et de la convivialité. Entre émotions, ferveur des supporters et suspense du direct, cette diffusion promet un grand moment de partage autour du football international. Une occasion idéale pour se rassembler, encourager son équipe et profiter ensemble de l’ambiance unique des grandes compétitions.

Cette retransmission s’inscrit dans le programme de la semaine sans écran, ou PRESQUE, l’idée étant de démontrer que les usages des écrans, en l’occurrence l’écran géant de la Numéro 3, offrent aussi l’opportunité de se rassembler autour d’un moment fédérateur et convivial !

Cette soirée est organisée avec la complicité du FC Aven Bélon, récemment en R3, félicitations à eux ! Ils assureront la buvette et mettront à disposition ballons de foot & co pour s’amuser avant le match et à la mi-temps.

Intervention de Maelfutbol également qui proposera une initiation de football freestyle (sport/art qui mêle le football, la danse et les acrobaties) dès 19h. .

La Numéro 3 4 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 91 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Coupe du Monde retransmission du match France-Sénégal Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS