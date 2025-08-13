Coupe du Pro Shop au Golf de Moliets Rue Mathieu Desbieys Moliets-et-Maa

Coupe du Pro Shop au Golf de Moliets

Rue Mathieu Desbieys 500 Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 20 – 20 – 120 EUR

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Traditionnelle coupe du Pro shop ouverte à tous les licenciés FFG passionnés de la petite balle

Traditionnelle coupe du Pro shop ouverte à tous les licenciés FFG passionnés de la petite balle.

La boutique du golf de Moliets vous propose sa compétition en scramble pour un moment de convivialité suivie du cocktail de remise des prix préparé par le restaurant. .

Rue Mathieu Desbieys 500 Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 54 65 moliets@resonance.golf

English : Coupe du Pro Shop au Golf de Moliets

Traditional Pro Shop Cup open to all FFG members with a passion for the small ball

German : Coupe du Pro Shop au Golf de Moliets

Traditioneller Pro Shop Cup, offen für alle FFG-Lizenzinhaber, die sich für den kleinen Ball begeistern

Italiano :

Tradizionale Pro Shop Cup aperta a tutti i membri FFG con la passione per la palla piccola

Espanol : Coupe du Pro Shop au Golf de Moliets

Tradicional Copa Pro Shop abierta a todos los miembros de FFG apasionados por la pelota pequeña

