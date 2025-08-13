Coupe du Pro Shop au Golf de Moliets Rue Mathieu Desbieys Moliets-et-Maa
Coupe du Pro Shop au Golf de Moliets
Rue Mathieu Desbieys 500 Moliets-et-Maa Landes
Tarif : 20 – 20 – 120 EUR
Début : 2025-08-13
Traditionnelle coupe du Pro shop ouverte à tous les licenciés FFG passionnés de la petite balle
La boutique du golf de Moliets vous propose sa compétition en scramble pour un moment de convivialité suivie du cocktail de remise des prix préparé par le restaurant. .
Rue Mathieu Desbieys 500 Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 54 65 moliets@resonance.golf
English : Coupe du Pro Shop au Golf de Moliets
Traditional Pro Shop Cup open to all FFG members with a passion for the small ball
German : Coupe du Pro Shop au Golf de Moliets
Traditioneller Pro Shop Cup, offen für alle FFG-Lizenzinhaber, die sich für den kleinen Ball begeistern
Italiano :
Tradizionale Pro Shop Cup aperta a tutti i membri FFG con la passione per la palla piccola
Espanol : Coupe du Pro Shop au Golf de Moliets
Tradicional Copa Pro Shop abierta a todos los miembros de FFG apasionados por la pelota pequeña
