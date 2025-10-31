Coupe ESF Slalom parallèle TK Turon 1 Bagnères-de-Bigorre
Coupe ESF Slalom parallèle TK Turon 1 Bagnères-de-Bigorre jeudi 1 janvier 2026.
Coupe ESF Slalom parallèle
TK Turon 1 LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-01 17:00:00
fin : 2026-01-01
2026-01-01
Slalom parallèle au Téléski Turon 1
Renseignements au comptoir uniquement pour les clients de l’ESF
GRATUIT
TK Turon 1 LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 92 44
English :
Parallel slalom at Turon 1 ski lift
Information at the counter for ESF clients only
FREE
German :
Paralleler Slalom am Skilift Turon 1
Auskunft am Schalter nur für Kunden der ESF
GRATIS
Italiano :
Slalom parallelo presso lo skilift Turon 1
Informazioni allo sportello solo per i clienti FSE
GRATUITO
Espanol :
Eslalon paralelo en el telesilla Turon 1
Información en el mostrador sólo para clientes del FSE
GRATIS
L’événement Coupe ESF Slalom parallèle Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65