Coupe et championnat de karaté Maison des Sports Jean Monpeyssen Nyons

Coupe et championnat de karaté
Maison des Sports Jean Monpeyssen 114 promenade de la Digue Nyons Drôme
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-22
Coupe et Championnat de Karaté poussins, pupilles, benjamins (PPB) et Minimes, cadets, juniors, seniors
Inscriptions en ligne jusqu’au lundi 10 novembre dernier délai.
Maison des Sports Jean Monpeyssen 114 promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com
English :
Coupe et Championnat de Karaté poussins, pupilles, benjamins (PPB) et Minimes, cadets, juniors, seniors
Online registration by Monday November 10.
German :
Karate-Pokal und -Meisterschaft für Küken, Pupillen, Benjamins (PPB) und Minimes, Kadetten, Junioren, Senioren
Online-Anmeldung bis spätestens Montag, den 10. November.
Italiano :
Coppa e campionati di karate per juniores, ragazzi, juniores, seniores e under 18 (PPB)
Termine ultimo per l’iscrizione online: lunedì 10 novembre.
Espanol :
Copa y campeonatos de kárate para juniors, juniors, juniors, seniors y juniors y juniors (PPB)
Fecha límite de inscripción en línea: lunes 10 de noviembre.
