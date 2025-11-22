Coupe et championnat de karaté Maison des Sports Jean Monpeyssen Nyons

Coupe et championnat de karaté

Maison des Sports Jean Monpeyssen 114 promenade de la Digue Nyons Drôme

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Coupe et Championnat de Karaté poussins, pupilles, benjamins (PPB) et Minimes, cadets, juniors, seniors

Inscriptions en ligne jusqu’au lundi 10 novembre dernier délai.

Maison des Sports Jean Monpeyssen 114 promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

English :

Coupe et Championnat de Karaté poussins, pupilles, benjamins (PPB) et Minimes, cadets, juniors, seniors

Online registration by Monday November 10.

German :

Karate-Pokal und -Meisterschaft für Küken, Pupillen, Benjamins (PPB) und Minimes, Kadetten, Junioren, Senioren

Online-Anmeldung bis spätestens Montag, den 10. November.

Italiano :

Coppa e campionati di karate per juniores, ragazzi, juniores, seniores e under 18 (PPB)

Termine ultimo per l’iscrizione online: lunedì 10 novembre.

Espanol :

Copa y campeonatos de kárate para juniors, juniors, juniors, seniors y juniors y juniors (PPB)

Fecha límite de inscripción en línea: lunes 10 de noviembre.

