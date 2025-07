Coupe Icare, 52ème édition. Plateau des Petites Roches Plateau-des-Petites-Roches

Plateau des Petites Roches 102 route des 3 villages Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

Bracelet Coupe Icare 1 jour 8 €

Bracelet Coupe Icare 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) 15 €

Début : Lundi 2025-09-16 09:00:00

fin : 2025-09-21 23:00:00

2025-09-16

Depuis 51 ans, la Coupe Icare est la plus grande manifestation mondiale de parapente, paramoteur et sports aériens. 10 000 pilotes, 90 000 visiteurs, 1000 bénévoles. Icarnaval, Icare expo, Icare show… tout un univers à découvrir !

Plateau des Petites Roches 102 route des 3 villages Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99

For 51 years, the Coupe Icare has been the world’s biggest paragliding, paramotor and air sports event. 10,000 pilots, 90,000 visitors, 1,000 volunteers. Icarnaval, Icare expo, Icare show… a whole world to discover!

Seit 51 Jahren ist der Coupe Icare die weltweit größte Veranstaltung für Gleitschirmflieger, Paramotorflieger und Luftsportler. 10.000 Piloten, 90.000 Besucher, 1000 freiwillige Helfer. Icarnaval, Icare expo, Icare show… ein ganzes Universum, das es zu entdecken gilt!

Da 51 anni, la Coupe Icare è il più grande evento di parapendio, paramotore e sport aerei del mondo. 10.000 piloti, 90.000 visitatori, 1.000 volontari. Icarnaval, Icare expo, Icare show… un intero universo da scoprire!

Desde hace 51 años, la Coupe Icare es el mayor acontecimiento mundial de parapente, paramotor y deportes aéreos. 10.000 pilotos, 90.000 visitantes, 1.000 voluntarios. Icarnaval, Icare expo, Icare show… ¡todo un universo por descubrir!

