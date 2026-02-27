Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak av de l’Yser Bizanos

Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Vendredi 13 mars Qualifications de Kayak Cross individuel Femme et Homme

16:00 | 19:00 Qualifications Kayak Cross Individuel F/H .

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 85 44

English : Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak

