Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak av de l’Yser Bizanos

Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Samedi 14 mars Qualifications de Canoë-Kayak Slalom F/H suivi des Finales B Kayak Slalom

Femmes et Canoë Slalom Hommes

10:15 | 16:45 Qualifications Canoë-Kayak Slalom F/H

16:50 | 18:40 Finale B Kayak Slalom F puis Canoë Slalom H .

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 85 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak

L’événement Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak Bizanos a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Pau