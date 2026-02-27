Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak av de l’Yser Bizanos

Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Dimanche 15 mars Finale B Canoë-Kayak Slalom F/H et Finale A Canoë-Kayak Slalom F/H et

Qualifications et Finales du Canoë-Kayak Cross Individuel

08:25 | 10:40 Finale B Canoë Slalom F puis Kayak Slalom H

10:50 | 13:00 Finales A Canoë-kayak Slalom F/H et podiums

14:00 | 16:55 1/8 de finales, 1/4 de finales, 1/2 finales, finales F/H et podiums .

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 85 44

English : Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak

