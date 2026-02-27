Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak av de l’Yser Bizanos
Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak
av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Dimanche 15 mars Finale B Canoë-Kayak Slalom F/H et Finale A Canoë-Kayak Slalom F/H et
Qualifications et Finales du Canoë-Kayak Cross Individuel
08:25 | 10:40 Finale B Canoë Slalom F puis Kayak Slalom H
10:50 | 13:00 Finales A Canoë-kayak Slalom F/H et podiums
14:00 | 16:55 1/8 de finales, 1/4 de finales, 1/2 finales, finales F/H et podiums .
av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 85 44
English : Coupe Internationale Des Pyrénées Canoë-Kayak
