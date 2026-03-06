Coupe nationale de fléchettes Salle Louis Blazy Mourenx

Coupe nationale de fléchettes

Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Cette compétition nationale va regrouper près de 400 joueurs venus de la France entière.

Le vendredi sera un warm up (échauffement) ouvert à tous, licenciés ou non licenciés.

Le samedi aura lieu le simple réservé aux licenciés dans les catégories juniors et paradarts, ainsi que les vétérans masculins et féminins.

Le groupe reggae Mighty Earth viendra animer la soirée du samedi et faire danser les joueurs et les spectateurs.

Enfin le dimanche, se dérouleront les rencontres en double réservées aux licenciés. .

