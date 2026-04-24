Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal 1/4 de finale Place de la gare Royan

Royan

Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal 1/4 de finale

Place de la gare Gymnase Landry Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal face à l’AJ AULNAY FUTSAL, leader du championnat de régional 1 Futsal.

.

Place de la gare Gymnase Landry Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine sarfutsal@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal against AJ AULNAY FUTSAL, leaders of the Regional 1 Futsal championship.

L’événement Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal 1/4 de finale Royan a été mis à jour le 2026-04-22 par Mairie de Royan