Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal 1/4 de finale Place de la gare Royan
Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal 1/4 de finale Place de la gare Royan jeudi 30 avril 2026.
Royan
Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal 1/4 de finale
Place de la gare Gymnase Landry Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal face à l’AJ AULNAY FUTSAL, leader du championnat de régional 1 Futsal.
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Place de la gare Gymnase Landry Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine sarfutsal@outlook.com
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English :
Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal against AJ AULNAY FUTSAL, leaders of the Regional 1 Futsal championship.
L’événement Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal 1/4 de finale Royan a été mis à jour le 2026-04-22 par Mairie de Royan
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